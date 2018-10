Am Donnerstagabend, so die Staatsanwaltschaft, überfiel das Trio einen Pizzaboten in Wuppertal-Elberfeld. Sie bedrohten ihn mit Pistolen und fesselten den 56-Jährigen.

Als der Pizzabote von seiner Fahrt nicht zurückkam, machte sich ein Mitarbeiter des Pizzadienstes auf die Suche und fand den Beraubten. Erbeutet wurden Pizzen, Wechselgeld und das Auto des Pizzadienstes. Wenige Stunden später stieß die Polizei bei ihren Ermittlungen auf die drei Tatverdächtigen und nahm sie fest.

Gefundene Kleidung gibt Hinweise

Bei der Verhaftung machten die Beamten eine aufsehenerregende Entdeckung. "Bei dem Überfall auf das Helios-Klinikum wurden zum Teil sehr aufwändige Kleidungsstücke getragen. Genau solche Kleidungsstücke haben wir bei unseren Beschuldigten aufgefunden. Das begründet den Verdacht, dass sie auch am Überfall auf das Helios-Klinkum beteiligt waren" , so Staatsanwalt Wolf-Tilman Baumert. Die Ermittlungen dauern an.

Stand: 05.10.2018, 18:02