Mutmaßliche IS-Terroristin in Düsseldorf vor Gericht

Laut der Anklage ist die 30-Jährige Salafistin. Sie soll den Religionskurs des sogenannten Islamischen Staat ( IS ) als " gut " befunden und ihre minderjährigen Kinder im Sinne der radikal-islamistischen Lehre des IS erzogen haben.

Fürsorgepflicht für Kinder verletzt

Die Staatsanwaltschaft wirft der Deutsch-Libanesin neben ihrer Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor, die Fürsorgepflicht für ihre Kinder verletzt und sie in Gefahr gebracht zu haben. Schließlich sei sie im August 2015 freiwillig nach Syrien ausgereist, obwohl dort Bürgerkrieg gewesen sei.

Die Angeklagte wird außerdem beschuldigt, gegen das Völkerrecht verstoßen zu haben. Sie soll in Syrien in Häusern und Wohnungen gelebt haben, deren Bewohner vertrieben worden waren.

Angeklagte soll IS unterstützt haben

Außerdem soll die Mutter laut der Bundesanwaltschaft den IS auch aktiv unterstützt haben. " Sie hat nicht nur den gemeinsamen Haushalt mit ihrem Ehemann, dem höherrangigen IS-Mitglied, geführt, sondern aufgrund seiner Stellung auch als Anlaufstelle für Deutsche gedient, die nach Syrien ausgereist sind. Sie hat Ehefrauen betreut, deren Männer in Trainingslagern waren und sich an Kampfhandlungen beteiligt haben ", sagte Bundesanwalt Stefan Biehl.

Als die Gebietsverluste des IS größer wurden, sei ihr Anfang 2018 zusammen mit ihren mittlerweile fünf Kindern die Flucht in die Türkei gelungen. Von dort sei sie nach Deutschland zurückgekehrt, nachdem sie vergeblich versucht hatte, sich mit falschen Papieren in der Türkei anzumelden. Zweieinhalb Jahre nach ihrer Rückkehr war sie im Juli 2020 in Essen festgenommen worden. Der Ehemann der Angeklagten gilt als verschollen.

Bis zu zehn Jahre Haft möglich

Die Angeklagte schwieg zum Prozessauftakt. Ihre Verteidiger hingegen bemühten sich um ein Rechtsgespräch mit dem Gericht. Sie erklärten, dass sie keinen Freispruch für ihre Mandantin anstreben würden.

Das Oberlandesgericht in Düsseldorf hat für den Fall 22 Verhandlungstage angesetzt. Der Frau drohen bis zu zehn Jahre Haft. Sie sitzt derzeit in der JVA Köln in Untersuchungshaft. Ihre Kinder sind bei Angehörigen.