Prozessbeginn gegen drei mutmaßliche IS-Terroristen in Düsseldorf

Vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht beginnt am Montag (03.06.2019) der Prozess gegen drei mutmaßliche Mitglieder des so genannten Islamischen Staates. Vor fast einem Jahr waren die 27- bis 29-jährigen Männer in Bottrop, Dortmund und einer bayrischen Gemeinde verhaftet worden. Zu den Vorwürfen haben sich die Angeklagten bisher nicht geäußert.

Unterschiedliche Vorwürfe gegen die Angeklagten

Die Bundesanwaltschaft wirft dem in Bottrop verhafteten Angeklagten vor, schon als Jugendlicher insgesamt 13 tödliche Sprengstoffanschläge im Irak verübt zu haben. Dabei gab es laut Anklage zahlreiche Tote, darunter Zivilisten, Angehörige des US -Militärs sowie irakische Soldaten und Polizisten. Der in Dortmund gefasste Mitangeklagte soll für die Terrormilz IS Propagandamaterial gefilmt und verbreitet haben. Dem dritten Mann wird vorgeworfen, Hinrichtungen auf einem Dorfplatz abgesichert zu haben.

Hinweis durch irakischen Landsmann

Den Hinweis auf die drei Männer haben die Behörden durch einen Iraker bekommen. Er soll mitbekommen haben, dass sich die Drei nach Deutschland abgesetzt hatten.

Das Oberlandesgericht hat bis zum 27. August 16 Verhandlungstage angesetzt.