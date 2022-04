Zwei mutmaßliche Brandstifter in Remscheid und Wuppertal festgenommen

Stand: 19.04.2022, 18:07 Uhr

Zwei Mehrfamilienhäuser im Bergischen standen am Wochenende in Flammen, eines in Wuppertal, eines in Remscheid. Jetzt hat die Polizei zwei mutmaßliche Brandstifter festgenommen.

Von Carsten Stein