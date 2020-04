Mutmaßliches Tötungsdelikt in Wuppertal

In Wuppertal ist am Abend des Ostersonntags (12.04.2020) am Wupperufer eine Frauenleiche gefunden worden. Passanten hatten die schwer verletzte Frau in Barmen entdeckt. Eintreffende Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der als vermisst gemeldeten 27-jährigen Frau feststellen.

Mordkommission eingesetzt

An diesem Zugang zur Wupper wurde die Leiche gefunden

Bis weit nach Mitternacht war die Spurensicherung im Einsatz. Da es sich nach ersten Erkenntnissen um ein Gewaltverbrechen handelt, hat die Polizei eine 12-köpfige Mordkommission eingesetzt. Die näheren Todesumstände sollen durch eine Obduktion geklärt werden.

43-Jähriger festgenommen

Noch in der Nacht nahm die Polizei einen 43-jährigen Mann aus dem persönlichen Umfeld des Opfers fest. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Die Ermittler der Mordkommission suchen dringend nach Zeugen.

Stand: 13.04.2020, 14:12