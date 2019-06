In Bonn wird am Samstag und Sonntag (01./02.06.2019) das Museumsmeilenfest gefeiert. Theaterstücke, ein buntes Musikprogramm, Naturfotografien und Masken zum Selberbasteln - die Veranstaltungen in den fünf Museen sind vielfältig und für Erwachsene wie Kinder gleichermaßen geeignet.

In der Bundeskunsthalle wird eine Tänzerin in den verschiedenen Räumen zu sehen sein, im Haus der Geschichte können Besucher Blindenfußball und "Tabu" in leichter Sprache spielen.

Erstmals gibt es auch einen kostenlosen Shuttlebus zwischen dem Museum König und dem Deutschen Museum. Während der zwei Festtage ist der Eintritt in die Museen frei.