Das Haus der Geschichte geht das Thema Abfall praktisch an. Dann heißt es: Rheinufer aufräumen. Nach getaner Arbeit verspricht das Museum eine Belohnung. Wer lieber einen Blick hinter die Kulissen werfen möchte, kann an einer Führung in das Sammlungsdepot teilnehmen und zum Beispiel erfahren, wie ein hochwassergeschädigter Flügel aus der Dresdner Semperoper ins Museum kam.

Stadt der Zukunft mit KI

Ob Künstliche Intelligenz bei Umwelt-Projekten und bei der Verbesserung des Stadt-Klimas helfen kann - damit beschäftigt sich das Deutsche Museum. Wer möchte, kann mithilfe der KI selbst versuchen, die Stadt der Zukunft zu entwerfen.

Und die Bundeskunsthalle bietet neben weiteren Mitmach-Aktionen, wie zum Beispiel Kamera-Bastaln, ein Kultur- und Musikprogramm auf dem Dach an. Dabei ist eine Kindermusik-Show zum Mitrocken, Jazz am Nachmittag und am Samstagabend ein Sundowner-Programm mit DJ bis 22 Uhr.

Das Museumsmeilen-Fest geht bis Sonntagabend - bei durchweg freiem Eintritt.

Unsere Quellen: