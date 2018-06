Müllskandal in Hünxe spitzt sich zu

Der Hünxer Müllskandal spitzt sich weiter zu. Der Ortsverband der Grünen in Hünxe/Schermbeck sowie der BUND im Kreis Wesel haben wegen der Entsorgung von 30.000 Tonnen giftiger Raffinierieabfälle in einer alten Hünxer Tongrube Strafantrag gestellt.

Müll umdeklariert?