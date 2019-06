Leverkusen ist Schlusslicht

Müllabfuhr im Einsatz

Diese Rechnungen fallen in Leverkusen besonders hoch aus. Die Kommune ist das bundesweite Schlusslicht. Im Durchschnitt muss ein Haushalt dort bis zu 770 Euro im Jahr an Müllgebühren bezahlen. In Bergisch Gladbach, Köln oder Aachen werden mittlere Werte erreicht. In den letzten drei Jahren haben sich in diesen Städten die Gebühren auch nicht deutlich verändert.

In Oberhausen, Bonn und Essen günstig

In manchen Kommunen jedoch scheint man das Problem seit der Studie aus dem dem Jahr 2016 angegangen zu haben. So sind die Abfallgebühren in Düsseldorf und Oberhausen deutlich gesunken. Am günstigsten wird die Mülltonne landesweit in Bonn geleert, knapp gefolgt von Essen.

Skepsis wegen Städte-Vergleiche

Kritiker in den Rathäusern bemängeln an der Studie, dass die Zahlen so kaum vergleichbar seien. In teuren Kommunen würden beispielsweise Weihnachtsbäume kostenfrei entsorgt.