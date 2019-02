Nicht angemeldete Arbeiten an ehemaliger Mülldeponie in Leverkusen

An der A1 Rheinbrücke hat es nicht angemeldete Arbeiten an der ehemaligen Mülldeponie Dhünnaue gegeben. Das hat der Landesbetrieb Straßen. NRW am Freitag (22.02.2019) eingeräumt. Bereits im vergangenen Herbst gab es an der Altablagerung vier Arbeiten, die bei der Stadt vorher nicht angemeldet wurden. Ein Gutachter hatte die Stadt darüber informiert. Dieser hatte die nicht angemeldeten Arbeiten entdeckt.

In zwei Fällen habe es sich um Eingriffe in gering belastete Bereiche der Deponie gehandelt. Laut Straßen.NRW wurden diese nach Bekanntwerden umgehend beendet und nach erfolgter Anmeldung fortgesetzt. Bei weiteren nicht angemeldeten Arbeiten will die Stadt Leverkusen nun die Bezirksregierung Köln einschalten.