Die Arbeiterwohlfahrt ( AWO ) in Bonn/Rhein-Sieg berichtet über immer mehr Müll in Altkleidercontainern. Der macht Arbeit, kostet Geld und sorgt für schlechte Laune bei den Mitarbeitern. Die Container sind meist so abgelegen, unbeleuchtet und anonym, dass Menschen die Chance ergreifen, dort unbemerkt ihren Müll zu entsorgen.

25 Prozent der Containerinhalte sind Müll

Die Altkleidercontainer der AWO sind besonders im Januar immer voll. Das Problem: 25 Prozent des Inhalts aller Container, die die Mitarbeiter der AWO pro Tag leeren, sind nicht brauchbar. Keine alten Kleider wurden entsorgt, sondern Scherben, Bauschutt oder Elektroschrott.