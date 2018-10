Die nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaute Mülheimer Brücke in Köln ist zum Sanierungsfall geworden. Bei Vorbereitungen für die Instandsetzung entdeckten Experten "massive Schäden an der Betonkonstruktion" , so die Stadt Köln. Ende September wurde die Brücke für Lkw über zwölf Tonnen gesperrt.