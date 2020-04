In Köln fällt von Dienstag (14.04.2020) an eine wichtige Rheinquerung weg: Die Mülheimer Brücke ist wegen Bauarbeiten in Richtung Mülheim gesperrt. Auf der Brücke wird an den Schienen, der Fahrbahn und dem Bauwerk selbst gearbeitet. Auch die Bahnen der KVB fahren nicht über die Brücke. Betroffen sind die Linien 13 und 18. Sie enden aus Richtung Innenstadt und Sülz kommend an der Haltestelle Slabystraße.

Ersatzbusse pendeln über Zoobrücke

Die KölnerVerkehrs-Betriebe haben Ersatzbusse eingerichtet. Sie fahren zwischen der Haltestelle Zoo/Flora und Wiener Platz (Linie 18) und ab der Haltestelle Amsterdamer Straße/Gürtel (Linie 13). Die Stadtbahnlinie 13 fährt im Rechtsrheinischen für die Zeit der Bauarbeiten nicht. Fahrgäste, die den Rhein mit der Bahn überqueren wollen, sollen auf die Linien 3 und 4 ausweichen. Die 18 fährt für die Dauer der Sperrung im Rechtsrheinischen außerdem im Zehn-Minuten-Takt.

Sperrung soll eine Woche dauern

Wer mit dem Auto über die Brücke in Richtung Mülheim möchte, wird über die Zoobrücke umgeleitet. Die Sperrung der Mülheimer Brücke in Richtung Mülheim soll eine Woche dauern. Am Dienstag (21.04.2020) um 5 Uhr wird sie voraussichtlich aufgehoben. Die Fahrbahn in Richtung Niehl ist nicht betroffen. Auch Fußgänger und Radfahrer können die Brücke wie gewohnt nutzen.