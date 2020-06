Motoryacht sinkt im Wesel-Datteln-Kanal bei Schermbeck

Texte in Leichter Sprache

Texte in Leichter Sprache sind einfacher als andere Texte. Deshalb können viele Menschen Texte in Leichter Sprache besser verstehen. Hier lesen Sie zum Beispiel: Was finden Sie auf WDR.de? Wie finden Sie ein bestimmtes Thema? Jeden Text gibt es auch als Audio. Viele Texte gibt es auch in Gebärden·sprache. | mehr