Schwere Motorradunfälle im Bergischen

Im Oberbergischen Kreis hat es am Wochenende (15.09.2019) drei schwere Motorradunfälle gegeben. In Gummersbach starb ein Motorradfahrer nach einer Kollision mit einem Baum.

Laut Polizei fiel der vom Borkenkäfer befallene und morsche Baum von einer Anhöhe und blieb wie eine Schranke auf der Straße liegen. Der 65-jährige Motorradfahrer aus Schwelm fuhr dagegen, wurde von seinem Motorrad geschleudert und starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

Noch zwei Unfälle

In Hückeswagen krachte ein 93-Jähriger Wuppertaler mit seinem Motorrad gegen einen Baum und wurde schwer verletzt. Auch in Radevormwald stürzte ein 20-jähriger Motorradfahrer zusammen mit seiner Freundin in einer Kurve. Beide wurden schwer verletzt.

Stand: 16.09.2019, 10:06