Nach dem Brand in Sankt Augustin - Motorradhändler macht weiter

Nur ein Haufen Schutt ist übrig geblieben von dem, was mal das Motorradgeschäft von Marco Berger war. Jetzt trägt der Bagger die restlichen Mauern ab. Allein die Arbeitshalle ist stehen geblieben.

Marco Berger will seinen Laden wieder aufbauen.

Wenn das Wetter gut ist, schraubt der 53 Jährige Kfz -Mechanikermeister draußen an einem Kundenmotorrad. Der Laden war seine Existenz. Er ist noch immer in Behandlung. Was da passiert sei, belaste ihn schwer, erklärt er, aber es gehe aufwärts.

"Im Endeffekt sind 25 Jahre meines Lebens verbrannt." Marco Berger,

Ladenbesitzer

Trauer um Feuerwehrleute

Die Ursache für den Brand ist weiter unklar