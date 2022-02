Von Putin bis Biontech: Wagen für Kölner Rosenmontagszug vorgestellt

Zugleiter Holger Kirsch hat mit seinen Mitarbeitenden versucht, so aktuell wie möglich auf die derzeitige weltpolitische Lage einzugehen.

Ines Hock hat den Pinsel noch in der Hand. Die Mottowagen bekommen in diesem Jahr einen besonders widerstandsfähigen Anstrich, da sie im Anschluss an den Zug noch 24 Stunden an verschiedenen Plätzen der Stadt zur Ansicht stehen werden.