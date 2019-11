Vor dem Bonner Landgericht muss sich ab Montag (11.11.2019) ein 64-Jähriger aus Troisdorf wegen Mordes verantworten. Ende Juni soll der Mann seine Stieftochter vor den Augen ihrer Mutter erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer heimtückischen Tat aus niederen Beweggründen.

Angeklagter soll mehrfach auf Stieftochter eingestochen haben

Zusammen mit ihrer Mutter befand sich die 43-jährige Tochter am 29.06.2019 in den Gewächshäusern im Garten. Der ehemalige Lebensgefährte der Mutter schlich sich von hinten an seine Stieftochter heran und stach laut Anklage sofort zu: Zwei Mal in den Rücken, einmal in den Hals und schließlich drei Mal in die Brust. Das Opfer starb noch am Tatort. Danach ging der Mann zur Polizei und stellte sich.