Am Mittwochmorgen (15.07.2020) war die Leiche eines 45-jährigen Mannes in einer städtischen Unterkunft entdeckt worden. Nach WDR -Informationen hat die Polizei bereits zwei Verdächtige im Alter von je 28 Jahren vorläufig festgenommen. Einer der beiden musste mit Stichverletzungen behandelt werden.

Nach Angaben der Polizei haben die beiden Männer noch keine Fragen der Ermittler beantwortet. Sie lassen sich von einem Anwalt vertreten. Aktuell werden sie einem Haftrichter vorgeführt. Unter anderem muss geklärt werden, inwieweit Alkohol eine Rolle bei der Tat gespielt hat.

Genaue Hintergründe der Tat weiter unbekannt

Laut Robert Scholten von der Bonner Polizei kannten die beiden Verdächtigen das Opfer. Der Hintergrund und der genaue Hergang der Tat seien aber weiterhin unklar und Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Die Polizei untersucht jetzt drei Orte, die mit der Tat in Zusammenhang stehen. Neben dem Fundort des verletzten Tatverdächtigen sind das die Asylunterkunft in Lohmar, also der vermutliche Tatort, sowie die zentrale Flüchtlingsunterkunft in Sankt Augustin, in der die zwei Beschuldigten leben.

