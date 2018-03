Nach fast 22 Jahren: Mord an Elfjähriger wird neu aufgerollt

Knapp 22 Jahre nach dem bislang ungeklärten Mord an der elfjährigen Claudia Ruf aus Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) wird der Fall neu aufgerollt. Das bestätigte ein Sprecher der Mönchengladbacher Staatsanwaltschaft, wie mehrere Medien am Samstag (10.03.2018) berichteten.

Ermittlern sei es gelungen, mit neuartigen Methoden DNA -Material aus den Spuren zu sichern. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse seien derart vielversprechend, dass es inzwischen eine gerichtliche Anordnung gebe, einen größeren Personenkreis neu zu überprüfen.

Elfjährige war entführt und später ermordet worden

Die Ermittler schließen nicht aus, dass die akkurate kriminalistische Aufarbeitung aller Spuren endlich zur Aufklärung der grausamen Tat führen könnte. Die elfjährige Claudia Ruf war am 11. Mai 1996 vermutlich beim Spaziergang mit dem Hund der Nachbarsfamilie entführt und später ermordet worden.

Das tote Mädchen war am 13. Mai 1996 am Rand eines Wiesenwegs bei Oberwichterich an der A1 von einem Spaziergänger gefunden worden. Das Kind war missbraucht und auf brutale Weise umgebracht worden. Anschließend war die tote Elfjährige mit Benzin übergossen und angezündet worden, um mögliche Spuren zu verwischen, so die Einschätzung der Ermittler.