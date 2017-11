Prozessauftakt in Bonn zum Mord vor 26 Jahren

Mehr als ein Vierteljahrhundert haben der Mann und die Tochter von Monika F. in Ungewissheit gelebt. Es schien, als würde nie herauskommen, wer die damals 38-Jährige zu Hause in Bonn-Meßdorf getötet hat. Doch dann kam die völlig unerwartete Wende in dem Kriminalfall. Seit dem Morgen (21.11.2017) muss sich Monika F.s mutmaßlicher Mörder vor dem Bonner Landgericht verantworten. 26 Jahre nach der Tat könnte der Fall jetzt auch juristisch aufgeklärt werden. Für den Prozess sind insgesamt sechs Verhandlungstage angesetzt.

Und dort hat der 52-jährige Arbeiter heute ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er habe Monika F. getötet. Die 38-Jährige sei ein Zufalls-Opfer gewesen. 25 Jahre lang habe er ein dunkles Geheimnis gehütet, jetzt wolle er diese Last endlich loswerden.

Brutale Tat am Abend des 11. November 1991

Rückblick: Am Abend des 11. November 1991 stirbt Monika F. Sie wird zu Hause getötet. Mit 70 Messerstichen. Verwandte finden die Leiche der 38-Jährigen im Hausflur. Sie ist mit Handschellen gefesselt. Jahrelang ermittelt die Polizei vergeblich.

Völlig unerwartetes Geständnis viele Jahre später

Im Februar 2017 dann die Wende. Wie aus heiterem Himmel. In Wolfenbüttel (Niedersachsen) wird der 52-jährige Arbeiter Olaf S. in einer Nacht gleich zweimal von der Polizei betrunken am Steuer seines Autos erwischt. Festnahme. Auf der Wache soll ein Arzt dem Mann eigentlich eine Blutprobe entnehmen. Doch dann legt der Betrunkene plötzlich ein Mordgeständnis ab. Er habe in Bonn eine Frau getötet. Damals habe er dort als Student gelebt. Schon seit seiner Pubertät habe er Gewalt- und Tötungs-Phantasien gehabt. Und sei bei seinen "Spaziergängen" öfter mit Handschellen und einem Messer unterwegs gewesen. Auch am Abend des 11. November 1991.

"Täterwissen": Ermittler glauben den Schilderungen

Die niedersächsischen Beamten informieren sofort ihre Bonner Kollegen. Die überführen den mutmaßliche Täter nach Bonn, vernehmen ihn dort. Schnell wird den Beamten klar: Der Mann sagt die Wahrheit, hat Täterwissen. Er kennt also Details, die nur der Mörder kennen kann. Olaf S. schildert den Beamten der Bonner Mordkommission, dass er in der Tatnacht durch das Fenster eines Hauses eine Frau erblickt und "spontan" beschlossen habe, seine Tötungsphantasien in die Tat umzusetzen. Er habe geklingelt, und als die Frau ihm geöffnet habe, habe er sie von hinten überwältigt und mit Handschellen gefesselt. Als die Frau angefangen habe zu schreien, habe er ihr mehrere Messerstiche versetzt und sei geflüchtet.

Staatsanwaltschaft: Monika F. war Zufallsopfer

Früher war die Kripo davon ausgegangen, dass Monika F. Opfer eines Raubmordes wurde. Auch, weil das Portemonnaie der Frau mit 300 Mark fehlten. Mittlerweile glaubt auch die Staatsanwaltschaft, dass es sich bei der 38-Jährigen um ein Zufallsopfer handelt, das der Täter schließlich zur Verdeckung seines vorherigen Angriffs ermordete.

Andere ungeklärte Mordfälle abgeglichen

Bleibt das völlig unerwartete Geständnis des Angeklagten: Olaf S. sagt, dass er nach den zwei Trunkenheitsfahrten in einer Nacht Angst gehabt hätte, seinen Job zu verlieren. Dass er deshalb keine Zukunfts-Perspektive mehr gesehen habe. Laut Staatsanwaltschaft ist S. bis auf die mutmaßliche Tat vom 11. November 1991 nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Nach seinem Geständnis hatten die Ermittler auch mit Hilfe seiner DNA überprüft, ob S. für weitere "gleich gelagerte Delikte" in Frage kommt. Alle möglichen ungeklärten Fälle werden abgeglichen – ohne Erfolg.

Tochter des Opfers ist Nebenklägerin

Nächsten Dienstag geht der Prozess weiter. Dann werden auch die inzwischen 38 Jahre alte Tochter und der Mann von Monika F. im Gerichtssaal sitzen. Sie nehmen als Nebenkläger an dem Prozess teil. Das Urteil wird Mitte Dezember erwartet.

