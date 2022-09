Braut Nr. 718: Mein Leben bei der Moon-Sekte

In ihrem Haus in Lohmar wirkt Doris Nietzard-Stobbe fast erleichtert: „ Es ist wie ein Coming Out, eine Befreiung. Offen zu sagen: Ja, ich war in dieser Sekte, ich stehe dazu, und von mir aus kann‘s jetzt jeder wissen. “

20 Jahre lang hat sie ihre Vergangenheit in der Moon-Sekte verschwiegen

Doris Stobbe-Nietzard

Nur ihre engste Familie wusste davon. „ Ich habe mich geschämt. Dass ich mich jahrelang von diesem Mann habe an der Nase herumführen lassen, dass meine Arbeitskraft missbraucht worden ist, damit der sich bereichern konnte. “

So fing es an

Doris war erst 16, als sie von den sogenannten „Moonis“ auf der Straße angesprochen wird. Sie ist da gerade nach Berlin gezogen, geflohen vor ihrem alkoholsüchtigen Vater, völlig alleine in der fremden Stadt. „ Ich war naiv, weltfremd, unerfahren. Das ideale Opfer. “

Bei den Moonis findet sie eine Gemeinschaft. Und die Idee, mit der „Vereinigungskirche“ für eine bessere Welt zu kämpfen. Dafür muss sie allerdings auf alle persönlichen Bedürfnisse verzichten: „ Wir durften keine Bücher lesen, keine Musik hören, es gab keine Hobbys, keinerlei Freizeit. Ich war nie eine Minute alleine, wir haben nur für unsere Mission gelebt. “

Und für die Arbeit: Als Spendensammler, oder in einem der weltweiten Unternehmen des Sektenführers. Oft 16 Stunden am Tag, ohne Arbeitsvertrag, ohne Lohn.

Braut Nr. 718: Massen-Hochzeit in New York

Eine Massenhochzeit der Moonis in Südkorea.

1982 wird Doris für eine der spektakulären Massen-Hochzeiten ausgewählt. 2.000 Paare werden in New York in einer Groß-Zeremonie von Sun Myung Moon verheiratet. Der Sektenführer persönlich hat die Paare zusammengestellt. Auch Doris kennt ihren Bräutigam kaum. „ Wenn ich heute daran zurückdenke, kann ich fast nur noch den Kopf schütteln: Warum habe ich das einfach so mitgemacht? “

Traumatisches Erlebnis

1982 wird Doris auf einer Massenhochzeit in New York getraut.

Ihre Zweifel an der Sekte wachsen, besonders, als sie Mutter wird. Ihr erster Sohn ist erst 8 Monate alt, da wird sie auf Missionsreise geschickt. Das Baby kommt zu einer Pflegemutter. Als ihr Sohn schwer erkrankt, wird ihr verboten, die Mission vorzeitig abzubrechen. „ Dieses völlig Unmenschliche, der Mutter zu verneinen, ihr krankes Kind zu sehen: Das war für mich solch ein Widerspruch zu der Lehre der Liebe und der heilen Familie! “

Doch je mehr Kinder sie bekommt, desto schwerer wird ein Ausstieg. Aus der Sekte. Und der Ehe. Wohin soll sie mit ihren Kindern gehen?

Der Ausstieg

Erst Jahre später, als auch der jüngste Sohn mit der Schule fertig ist, traut sie sich, ein neues Leben zu beginnen. Und muss erstmal lernen, wieder eigene Entscheidungen zu treffen. Die Möglichkeiten eines selbstbestimmten Lebens: überwältigend!

Für die Liebe nach Lohmar

Der einzige, der außer ihrer Familie von der Zeit in der Sekte wusste, ist Wilhelm. Ihre große Liebe, den sie über das Internet kennengelernt hat, und mit dem sie jetzt 10 Jahre verheiratet ist. Für ihn ist sie ins Rheinland gezogen, nach Lohmar. „ Das ist der schöne Teil der Geschichte. Wir haben uns so was von verliebt! Und das ist ein Mann, den hat mir keiner bestimmt für mich ausgesucht. Den habe ich mir selber ausgesucht! “

Über dieses Thema haben wir am 07. September 2022 im WDR Fernsehen berichtet: Lokalzeit Bonn, 19:30 Uhr