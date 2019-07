Ab April 2020 kostet das Busfahren in Monheim für Einwohner nichts mehr. Der Stadtrat der Kleinstadt mit rund 44.000 Einwohnern hat das am Mittwochabend (10.07.2019) in der Ratssitzung einstimmig beschlossen. Das Projekt ist langfristig geplant, es soll drei Jahre laufen. Ziel von Bürgermeister Daniel Zimmermann ist es, dass mehr Einwohner die Busse nutzen und das Auto stehen lassen.

Laut einer aktuellen Umfrage legen die Monheimer 55 Prozent aller Strecken mit dem Auto, Motorrad oder Moped zurück und nur 10 Prozent mit dem ÖPNV . "Dabei fahren wir schon enge Takte" , sagt Bürgermeister Zimmermann, "teilweise sogar im 5-Minuten-Takt zum S-Bahnhof, was für eine Stadt unserer Größe viel ist" . Trotzdem gebe es noch eine Hürde, und das seien die Kosten.

Monatskarte kostet bisher 62 Euro

Doch das soll sich nun ändern: Die Stadt plant, dass alle Einwohner mit dem Monheim-Pass innerhalb der Stadt kostenlos die Busse nutzen könnten. Für die Fahrten nach Düsseldorf oder Langenfeld halbiert sich der Preis.

Finanzieren will das die Stadt aus den sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen. Bürgermeister Daniel Zimmermann rechnet mit etwa zweieinhalb bis drei Millionen Euro. Das sei die Summe, die die Monheimer derzeit für das Busnetz ausgeben. Das Geld soll an das lokale Verkehrsunternehmen gezahlt werden, und so die wegfallenden Ticketeinnahmen ausgleichen. Zurzeit kostet eine Monatskarte für das Tarifgebiet rund 62 Euro.