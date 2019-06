Ab dem 1. April 2020 soll der Personennahverkehr in Monheim am Rhein kostenlos sein. Die Stadt teilte am Montag (17.06.2019) mit, dass die Entscheidung im Stadtrat für den 10. Juli angekündigt ist. Da die Bürgerfraktion " PETO " die Mehrheit hat und sie der Neuerung bereits zugestimmt hat, sei das wohl nur eine Formalität.

Bürgermeister Daniel Zimmermann bekräftigte: "Das ist kein kurzer Testlauf" . Die kostenlose Nutzung des ÖPNV für rund 44.000 Bürgerinnen und Bürger soll zunächst für drei Jahre möglich sein.

2,5 bis 3 Millionen Euro jährlich

Um das Projekt zu realisieren, "kauft" die Stadt den Verkehrsbetrieben jährlich die Tickets für 2,5 bis 3 Millionen Euro ab, damit bei den Bahnen der Stadt Monheim kein Verlust entsteht.

Der ÖPNV müsse attraktiver gemacht werden, da laut Zimmermann nur zehn Prozent der Bürgerinnen und Bürger mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs seien. 55 Prozent der Monheimer fahren mit dem Auto.

Es werde momentan auch eine App entwickelt, damit das Hinzubuchen von Tickets einfacher vonstattengehen kann - zum Beispiel für Bürgerinnen und Bürger, die in Düsseldorf arbeiten. Die Fahrtkosten nach Düsseldorf, Köln oder Leverkusen würden sich in den meisten Fällen etwa halbieren.

Stand: 17.06.2019, 18:47