"Mona": Aachener Intelligenzsystem für die Intensivmedizin

Sie sei eine Art "Alexa“ mit Doktortitel, sagt einer der Entwickler, Lukas Martin. Mit seinem Kollegen Arne Peine hat er das Gerät entwickelt, das die Arbeit der Ärzte auf Intensivstationen verbessern soll. Für jeden Patienten dort kommen pro Stunde rund 1.000 Daten zusammen. Für das medizinische Personal bedeutet das viel Dokumentation und Konzentration.

"Mona“ - eine High-Tech-Datensammelmaschine?

Das High-Tech-Instrument "Mona“ (medical on-site assistent) sortiert und reduziert die Patientendaten, wie Blutbild, Vital- und Laborwerte. Mittels künstlicher Intelligenz werden die Daten so fokussiert, dass Ärzte und Pfleger wichtige Entscheidungen leichter treffen können. Ausgestattet ist "Mona" mit Hochgeschwindigkeitschips, einer 180-Grad-Kamera und acht Mikrofonen. Damit können jederzeit Ärzte oder Experten aus anderen Kliniken und Abteilungen live zugeschaltet werden. Diese sehen alle Daten in Echtzeit und können so hilfreich unterstützen.

Große Nachfrage nach Aachener "Mona“

Die Entwickler sind selbst Intensivmediziner. In einem Krankenhaus auf Madeira steht das neu entwickelte Gerät bereits an Intensivbetten. In der Uniklinik Aachen wird es derzeit eingerichtet. Insgesamt 400 "Monas" sollen bis Ende des Jahres an deutsche und europäische Kliniken ausgeliefert werden.

Stand: 11.06.2021, 13:43