Nistende Möwen stoppen Gewerbe-Neubau in Frechen

" Die Möwen haben sich so an diesen Ort gewöhnt und auch die komplett veränderten Bedingungen angenommen ", sagt Benedikt Hillebrandt vom NABU Rhein-Erft. Die Möwen haben Schutthalden, Maurerreste und selbst den blanken Boden besetzt und beginnen mit ihrem Brutgeschäft. Auf dem Gelände wird gekreischt und gebalzt.

Sturköpfige Vögel

Brütende Möwen legen den Neubau lahm

Schon in den vergangenen Jahren waren Sturm- und Mantelmöwen zum Brüten nach Frechen gekommen. Bis ins vergangene Jahr haben sie ihren Nachwuchs auf den Flachdächern des ehemaligen Kaufhof-Lagers groß gezogen.

Nach dem Abriss glaubten Experten, die Vögel würden sich andere, neue Nistplätze suchen. Niemand hatte damit gerechnet, dass die Möwen so " sturköpfig " sind.

Keine Arbeiten während der Brutzeit

Die Baufirma hat nun die zuständige Naturschutzbehörde des Rhein-Erft-Kreises informiert, dass die Arbeiten eingestellt wurden. Und das wird wohl die gesamte Brutzeit über so sein. " Von der Eiablage bis zum Schlupf vergehen 28 Tage, dann dauert es noch einmal fünf Wochen bis die Jungen flügge sind ", sagt Hillebrandt.

Möwen fressen nahezu alles. Sie finden ihr Futter auf feuchten Wiesen, an benachbarten Seen, auf der Deponie in Hürth oder auf den Feldern im Rhein-Erft-Kreis und in Köln.

Die Brache, auf der die neuen Gewerbehallen entstehen sollen

Möwen im Rheinland sind keine Seltenheit, gibt es doch laut Experten Vorkommen an den Villeseen, am Rhein oder an offen gelassenen Kiesgruben. Das Baufeld wird nun weiter regelmäßig gutachterlich untersucht, teilt der Rhein-Erft-Kreis mit. Und erst nachdem ein Artenschutzgutachter sein Okay gibt, kann weiter gearbeitet werden.

Auf dem ehemaligen Kaufhof-Gelände sollen neue Gewerbehallen entstehen.