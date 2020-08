Zu viel Andrang: Moerser Supermarkt untersagte Schülern Zutritt

Die Reaktion der Kunden: "Ich kann mich gut in die Situation des Marktleiters reinversetzen" , sagt eine Kundin des Supermarkts. Ein anderer findet: "Wenn die in kleinen Gruppen kommen, würde ich sagen, das ist ok ".

Zutrittsverbot wieder gekippt

So will es nun auch Supermarktleiter Pascal Gerdes handhaben. Am Freitag (21.08.2020) will er das generelle Hausverbot für Schüler wieder kippen. Kleine Gruppen dürften dann wieder rein, sagt er: „Da ist halt unsere große Hoffnung, dass wir das reguliert bekommen.“

Stand: 20.08.2020, 20:51