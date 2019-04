Am Ostermontag (22.04.2019) sollen sich nach Zeugenaussagen zwei Autofahrer in Moers ein illegales Rennen geliefert haben. Auf der schmalen Straße krachte einer der beiden mit seinem Wagen in das Auto einer unbeteiligten Frau – sie wurde lebensgefährlich verletzt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend vom Unfallort. Die 43-jährige Frau starb wenige Tage später in einem Krankenhaus.