Moers plant Gedenkstätte für Opfer rechtsextremistischer Gewalt

Mit symbolischen "10 + 1 Bäumen für die Opfer des NSU" gedenken viele Städte im Land den Opfern der rechtextremistischen Terrorgruppe - bald also auch in Moers. Zehn Bäume sollen für die Opfer der NSU-Mordserie stehen, der elfte Baum stellvertretend für alle Opfer rechtsextremistischer Gewalt. So erinnern zum Beispiel Dinslaken, Bielefeld und Eschweiler bereits an die bundesweiten Morde an neun Männern mit Migrationshintergrund, sowie einer Polizistin in den Jahren nach der Jahrtausendwende.