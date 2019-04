Eine 43-jährige Frau schwebt in Lebensgefahr. Am Montagabend (22.04.2019) fuhr sie in Moers, als sie plötzlich Opfer eines womöglich illegalen Autorennens wurde. Dazu befragt die Polizei Duisburg nun zwei Personen.

Der Unfall ereignete sich auf der Bismarckstraße Ecke Donaustraße. Laut Zeugen lieferten sich ein Mercedes-Fahrer und ein Fahrer eines Range Rovers ein Rennen. Dabei soll der Mercedes-Fahrer in den Gegenverkehr gefahren sein.

Unfallverursacher soll zu Fuß geflüchtet sein

Als die Frau mit ihrem Auto in die Bismarckstraße einbog, kam es laut Zeugen zu dem Zusammenprall. Nach dem Unfall flüchtete der Mercedes-Fahrer laut Polizei Duisburg humpelnd zu Fuß. Der Fahrer des Range Rovers konnte rechtzeitig abbremsen und flüchtete mit seinem Wagen.

Die Kripo Duisburg befragt derzeit zwei Personen zu dem Unfall. Sollte es sich bei dem Unglück tatsächlich um ein illegales Autorennen handeln, wird gegen die Raser wegen versuchter Tötung ermittelt.