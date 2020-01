Häufig wird Judenfeindlichkeit immer noch als historisches Phänomen betrachtet und vorwiegend mit dem Nationalsozialismus verknüpft. " Antisemitismus ist aber ein alltägliches Problem für Jüdinnen und Juden in Deutschland ", sagt Katja Hauser, die Sprecherin der Wanderausstellung " Du Jude! ".

Seit Donnerstag (09.01.2020) findet die bundesweite Wanderausstellung in Moers statt. Denn Antisemitismus gebe es auch in Moers – deshalb wurde die Ausstellung auch an Moers verliehen. Antisemitismus nehme verschiedene Formen an, sagt Katja Hauser, und sei " in allen Schichten der Gesellschaft anzutreffen ".