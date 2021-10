Lothar Beckers aus Mönchengladbach: Der Richter und der Ruhestand

Über die ersten gefallenen Herbstblätter läuft Lothar Beckers durch den Park am Schloss Rheydt, setzt sich auf eine Holzbank und blickt in die Ferne.

Hier hat er in der den vergangen 34 Jahren Kraft getankt, die Ruhe und Abgeschiedenheit genossen. Beim Joggen oder Gassi gehen mit seinem Hund hat er hier verarbeitet, was er in vielen Jahren im Gerichtssaal miterlebt hat.

Als Vorsitzender des Schwurgerichts war er für die Kammer verantwortlich, vor der Mordfälle und Kindstötungen verhandelt werden – eben die ganz schweren Fälle, die sogar einen gestandenen Richter an seine Grenzen bringen.

„Das sitzt und das gräbt sich ein“

Der Fall, der Lothar Beckers besonders berührt hat, war der Mord an Baby Leo und der Prozess im April 2016. Der gerade einmal 19 Tage alte Säugling wurde von seinem Vater über Stunden gequält und schließlich getötet. Der öffentliche Druck damals ist riesig. Die Menschen nehmen Anteil an Leos traurigem Schicksal, als immer mehr grausame Details bekannt werden.

Der Park am Schloss Rheyd ist für Lothar Beckers ein Ort der Ruhe

„Das war so unfassbar brutal, das war so jenseits jeglicher Vorstellungskraft, das sitzt und das gräbt sich ein und das geht so schnell auch nicht raus“ , berichtet der pensionierte Richter. Lothar Beckers muss das Ganze mit professioneller Distanz sehen – keine einfache Aufgabe. Helfen tun ihm die Gespräche mit seiner Frau. Bei ihr kann er emotionalen Ballast abladen: „Das ist so eine Art Ventil, eine Befreiung“.

Oberste Priorität: Sachlich bleiben

Emotionen dürfen im Prozess keine Rolle spielen. Der Richter Lothar Beckers muss den Menschen Lothar Beckers im Griff haben. Gerade bei Prozessen mit toten Kindern eine Aufgabe, mit der sogar ein erfahrener Richter zu kämpfen hat. Die Kunst sei, so Beckers: „Im Austausch mit den Kollegen die Emotionen im Zaum halten und das Ganze zu versachlichen“ .

Richter Lothar Beckers

Besonders im Gedächtnis geblieben ist dem Richter auch ein Fall aus dem Jahr 2007. Es war der erste große Prozess, den Beckers am Landgericht begleitet hat. Ein Ehrenmord. Täter Erol P. hatte seine Frau und ihre gemeinsame Tochter erschossen. Das öffentliche Aufsehen war riesig und auch heute noch kann sich Beckers noch sehr genau an den sehr emotionalen Fall erinnern.

Einer der Verteidiger war damals Gerd Meister. Der Anwalt kennt Lothar Beckers seit Jahrzehnten und schätzt dessen unaufgeregte Art, Prozesse zu leiten. Er sei in der Lage gewesen, über den Tellerrand hinaus zu schauen. Seine Prozesse führte er „mit viel Humor, mit viel Intellekt und immer fair“ , so Meister.

Greta – Der letzte große Fall

Der vielleicht letzte große Fall, den Lothar Beckers verhandelt hat, war der Fall Greta, dem getöteten Kindergartenkind aus Viersen, vor fast genau einem Jahr. Eine Erzieherin hatte der zweijährigen Greta im Schlafraum der Kita den Brustkorb so zusammen gedrückt, dass das kleine Mädchen erstickte.

Lothar Beckers blickt zurück auf 34 bewegende Jahre und Prozesse am Mönchengladbacher Landgericht. Wie es für ihn weitergeht, ist noch offen. Der Ruhestand fühle sich gerade noch ein wenig an wie Urlaub, berichtet er. Ein Leben ohne die Juristerei kann er sich aber nicht vorstellen.