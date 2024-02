Mönchengladbach: Zimmerbrand in Krankenhaus mit zwei Schwerverletzten

Das Feuer in dem Krankenhaus in Mönchengladbach-Windberg brach am Montagabend aus bisher unbekannter Ursache in einem Patientenzimmer in der 3. Etage aus. Ein Patient in dem Brandzimmer erlitt schwere Brandverletzungen und wurde in eine Spezialklinik nach Duisburg gebracht. Sein Zimmernachbar erlitt eine schwere Rauchvergiftung. Fünf weitere Patienten wurden leicht verletzt, so ein Feuerwehrsprecher auf WDR-Anfrage.

Mutige Krankenschwestern

Zwei Krankenschwestern hatten vor dem Eintreffen der Feuerwehr noch mutig versucht, den Brand mit Feuerlöschern zu stoppen. Außerdem hätten sie vorbildlich beim Räumen der Patientenzimmer geholfen, so die Feuerwehr weiter.

Ermittlungen zur Brandursache

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Alle 30 Patienten der betroffenen Station wurden in einen anderen Bereich des Krankenhauses gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt die Brandursache. Möglicherweise habe eine Zigarette das Feuer ausgelöst.

Nach den Löscharbeiten konnte das Krankenhaus seinen Betrieb wieder aufnehmen. Die vom Feuer betroffene Krankenhausstation ist derzeit außer Betrieb.