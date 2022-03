Obduktionsergebnis: Mönchengladbacher Baby starb nach Gewalteinwirkungen

Bei dem Säugling handelt es sich um ein Mädchen. Das Baby war in einer Plastiktasche in einem Mülleimer am Volksgarten abgelegt worden. Ob von einer Frau oder einem Mann, ist laut Polizei noch unklar.

Person mit auffälliger Plastiktüte wird gesucht

Die Rückseite der Kunststofftüte, in der das Baby gefunden wurde

Eine Zeugin hatte den toten Säugling an der Ackerstraße / Ecke Carl-Diem-Straße gefunden. Es konnte bereits ermittelt werden, dass mit der Plastiktasche vermutlich in einer großen Supermarkt-Filiale wenige hundert Meter entfernt eingekauft wurde. Deswegen suchen die Ermittler weitere Zeugen und fragen, wem am Fundort der Babyleiche oder im umliegenden Gebiet eine Person mit solch einer Tasche aufgefallen ist.

Auch Spürhunde und Hundertschaft im Einsatz

Die Vorderseite der Kunststofftüte

Die Mordkommission ermittelt weiterhin mit Hochdruck, teilte die Polizei Mönchengladbach mit. Eine Hundertschaft und Spürhunde durchkämmen die Umgebung des Fundorts nach weiteren Spuren. Auch nach der Mutter des Babys wird nach wie vor gesucht.

Über dieses Thema berichten wir in der Lokalzeit aus Düsseldorf um 19.30 Uhr im WDR Fernsehen.