Omas Grab besucht - Sechsjähriger in Mönchengladbach ausgebüxt

Die Polizei in Mönchengladbach hatte am Montag mit einem Großaufgebot nach dem Sechsjährigen gesucht. Polizeibeamte entdeckten das Kind schließlich am frühen Abend im Stadtteil Rheydt.

Das Grab der Oma besucht

Der Junge war nach eigenen Angaben nach Düsseldorf gefahren, um dort das Grab seiner Großmutter zu besuchen. Die Familie hatte früher dort gelebt. Die Mönchengladbacher Polizei hatte den Jungen vor allem im Raum Pongs / Schrievers gesucht, unter anderem mit einem Personenspürhund und einem Polizeihubschrauber.

Erst in Mönchengladbach wiedergefunden

Nach Angaben eines Zeugen war der Junge mit Bus und Bahn nach Düsseldorf gefahren. Daraufhin suchte auch die Polizei in Düsseldorf nach dem Kind. Gefunden wurde er allerdings erst wieder abends an einer Bushaltestelle in Mönchengladbach.

Stand: 25.08.2020, 08:35