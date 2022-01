Fußballfans reagieren enttäuscht auf Max Eberls Rücktritt

In einer Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gaben Max Eberl und die Vereinsführung am Freitag Eberls Rücktritt zum 31. Januar 2022 bekannt. Der langjährige Sportdirektor war vor 23 Jahren als Profispieler zur Borussia gekommen und hatte den Managerposten im Oktober 2008 nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga übernommen. Der WDR hat Borussia-Fans auf der Straße gefragt, was sie von Eberls Abgang halten.

"Der hat uns weit gebracht, und jetzt ist er einfach weg."

" Ich denke, das ist die falsche Entscheidung ", sagt ein junger Fan. " Der hat voll viel für den Verein getan, und das dann nach so vielen Jahren aufzugeben, finde ich nicht richtig ." Eine der befragten Frauen sieht das ähnlich: "Der hat'n guten Job gemacht, und dass er jetzt einfach so geht, ist einfach schade ".

Einem älteren Borussia-Fan ist seine Enttäuschung anzuhören: " Ich find das nicht gut. Der hat uns weit gebracht, und jetzt ist er einfach weg. Ich hoffe nur, dass er nicht zu den Bayern geht ". Doch es gibt auch versöhnliche Worte für den scheidenden Sportdirektor: " Danke, Max, für 23 Jahre ", sagt ein junger Mann und fügt lachend hinzu: " Geh bloß nicht zu Leipzig. Wenn du das machst, wirst du, glaub ich, im Stadion ganz schön ausgebuht ".

Eberls Rücktritt trifft die Borussia hart

Max Eberl hat einen großen Anteil daran, dass es die Borussia von der zweiten Liga bis zur Champions League geschafft hat. Der Sportdirektor hatte seinen Vertrag auch erst vor gut einem Jahr bis 2026 verlängert und dabei noch von "Visionen" mit dem Club gesprochen. Der 48-Jährige hatte auch immer wieder öffentlich von einem Titelgewinn geträumt. Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt.

Der Zeitpunkt des Rücktritts von Eberl trifft die Borussia hart. Wichtige Spieler wie Matthias Ginter, Denis Zakaria und Marcus Thuram verlassen den Verein, noch dazu stehen die "Fohlen" nach sieben Niederlagen aus den vergangenen neun Pflichtspielen vor Spielen gegen die direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld und den FC Augsburg.