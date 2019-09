Rund 18.000 Menschen sind am Dienstag (02.09.2019) von einer Bombenentschärfung im Mönchengladbacher Stadtteil Rheydt betroffen. Auf einem unbebauten Grundstück in der Nähe des Rheydter Hauptbahnhofes war am Montag (01.09.2019) eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Auch Schulen, Kitas, Altenheim und Geschäfte betroffen

Sie soll im Laufe des Tages entschärft werden. Mehr als 3.000 Anwohner im Umkreis von 500 Metern müssen dann ihre Wohnungen verlassen. Für rund 18.000 Menschen gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen. Betroffen sind laut Stadt auch vier Schulen, mehrere Kitas, ein Altenheim sowie zahlreiche Geschäfte.

Wann genau die Entschärfung der Fliegerbombe stattfindet, steht noch nicht fest.

Anwohner können sich online unter www.notfallmg.de oder bei einer Bürgerhotline weitere Infos einholen. Die Nummer lautet 02161- 25 54321.