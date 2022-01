Gnadenhof: "Die Katzen sterben uns unter den Fingern weg"

Ziegen, Schafe, Pferde, Esel, Katzen und viele weitere Tiere leben auf der MonRo Ranch, einem Gnadenhof in Mönchengladbach. Auf den grünen Wiesen und auch in den Ställen ist deshalb immer was los. Doch der Hof, der verwaisten und pflegebedürftigen Tieren ein neues und sicheres Zuhause bietet, kommt aktuell an seine Grenzen. Grund dafür sind die vielen freilebenden Katzen in der Stadt.

Katzen vermehren sich unkontrolliert und sind oft krank

Allein in den vergangenen acht Monaten haben die Ehrenamtler der MonRo Ranch über 300 Katzen eingefangen und kastrieren lassen. " Eine Kastration kostet zwischen 80 und 150 Euro. Dazu kommen die Kosten für Zusatzbehandlungen und Medikamente ", erklärt Michael Geneschen von der "MonRo Ranch". "Wir sind ein Verein, der sich über Spenden finanziert. Auf Dauer sind die Kosten zu viel für uns. "

Das Streunerprojekt der MonRo Ranch gibt es seit 2020. Anfangs habe es noch nicht so viele wilde Katzen gegeben, doch im vergangenen Jahr sei die Population rasant angestiegen. " Die Stadt muss nun endlich handeln und das Leid der Tiere mindern. Nur eine Kastrationspflicht kann die Katzen schützen und verhindern, dass sie sich unkontrolliert vermehren ", sagt Geneschen.

Die Stadt Mönchengladbach sieht aktuell jedoch keinen Anlass dafür, eine Kastrationspflicht für freilebende Katzen einzuführen. Sie bezieht sich in ihrer Stellungnahme an den WDR auf die Voraussetzungen, die laut dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) erfüllt sein müssen, damit eine Katzenschutzverordnung rechtssicher erlassen werden kann. Demnach sei die Katzenpopulation in der Stadt " nicht so hoch, dass es dadurch bedingt zu erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden an den freilebenden Katzen kommt ".

Für Geneschen sieht die Lage anders aus. Fast alle eingefangenen Katzen seien krank, hätten Parasiten oder Infektionskrankheiten. " Viele sind ansteckend, sodass sich die Katzen auf der Straße alle untereinander anstecken – das ist wie ein Rattenschwanz. Viele von ihnen werden dann krank und leiden, da sie nicht geimpft sind ." Hinzu käme, dass viele Krankheiten wie der Katzenschnupfen auch für Haustiere und Menschen gefährlich seien können. " Sobald die Katzen gesund sind, setzen wir sie ja wieder an den Plätzen aus, wo wir sie eingefangen haben. Das sind oft Bauernhöfe, da sind sie auch gern gesehen ", sagt Geneschen.

In den Städten und Kreisen in der Umgebung ist die Lage unterschiedlich: In Neuss und Düsseldorf gibt es bereits seit 2012 beziehungsweise 2016 eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für Freigängerkatzen. Im Kreis Viersen soll in diesem Jahr eine entsprechende Katzenschutzverordnung kommen. Der Kreis Mettmann sieht es wie die Stadt Mönchengladbach: Es gebe keine Umstände, die es erforderlich machen würden, dass der Kreis eine Verordnung erlässt.