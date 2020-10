Mutmaßlicher Kita-Mord in Viersen: Erzieherin angeklagt

Die Ermittler werfen der Erzieherin Mord und neunfache Misshandlung Schutzbefohlener vor. Dies soll in insgesamt vier verschiedenen Kindertagesstätten im Kreis Viersen und Krefeld seit 2017 geschehen sein, so das Ergebnis der Ermittlungen der Mönchengladbacher Staatsanwaltschaft.

Am 4. Mai 2020 verstarb die dreijährige Greta in einem Krankenhaus an den Folgen eines Atemstillstands, den sie am 21. April während der Mittagspause in einer Viersener Kita erlitten hatte. In dieser Zeit soll das Mädchen mit der verdächtigen Erzieherin allein gewesen sein.

Gretas Tod sorgte landesweit für Schlagzeilen. Auch im Familienausschuss des Landtags wurde über den Fall und mögliche Versäumnisse der Kita diskutiert.