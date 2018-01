Glasverbot für Teilnehmer von Karnevalszügen in Mönchengladbach

Die Stadt Mönchengladbach hat für alle anstehenden Karnevalsumzüge ein Glasverbot für die Zugteilnehmer verhängt. Das gab sie am Dienstag (16.01.2018) bekannt. Dadurch soll das Unfallrisiko durch Scherben verringert werden. Mit dem Glasverbot wollen Stadt und Polizei die Zahl der zerbrochenen Gläser und Flaschen an Karneval reduzieren.

Freiwillig scherbenfrei funktioniert nicht

In den vergangenen Jahren hatte man zusammen mit den Karnevalisten auf die freiwillige Einsicht der Narren gehofft und an deren Vernunft appelliert. Das hat aber offenbar wenig geholfen, so dass dieser Schritt aus Sicht der Stadt jetzt nötig ist. Das Verbot gilt aber nur für die Teilnehmer, nicht die Zuschauer der Züge.

Premiere des Glasverbots bereits an Altweiber

Die Veranstalter der Umzüge wurden bereits im Dezember über das Verbot informiert. Sie sollen auch die Zuschauer von einem freiwilligen Glasverzicht überzeugen. Auch zur Altweiberfeier im Stadtteil Giesenkirchen wurde jetzt ein Glasverbot verhängt.

In Düsseldorf wurde das Glasverbot in der Altstadt bereits in der Karnevalssession 2011 eingeführt. Seitdem ist die Zahl der durch Glasscherben verletzten Karnevalisten deutlich gesunken.

Stand: 17.01.2018, 08:06