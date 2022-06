Ukraine-Luftbrücke aus Mönchengladbach

Die freiwilligen Piloten kommen aus verschiedenen europäischen Ländern nach Mönchengladbach und starten anschließend in Richtung ukrainischer Grenze. Mit an Bord haben sie Medikamente.

Auf dem Rückweg sollen sie dann verletzte Menschen mitnehmen, die hier in Krankenhäusern behandelt werden können. So soll laut Veranstalter " die staatliche medizinische Evakuierungsinfrastruktur" in der Ukraine entlastet werden. Dabei gehe es um die Behandlung vieler Kriegsverletzter, aber beispielsweise auch von Krebspatienten, bei denen dringend benötigte Therapien durch den Krieg unterbrochen wurden. Die Hilfsflüge sollen ab Samstag regelmäßig stattfinden.

Luftbrücke ausschließlich durch Spenden finanziert

Mit dabei ist Musiker Smudo von den "Fantastischen 4", der als freiwilliger Pilot ebenfalls an der Aktion teilnehmen und das Event vor Ort unterstützen wird. Organisiert wird die Luftbrücke von zwei Hilfsorganisationen. " Alle Flüge sind rein spendenfinanziert ", heißt es vom Veranstalter. Besucher können sich am Samstag am Flughafen über die Aktion informieren und auch selbst spenden.

