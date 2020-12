Inter Mailand spielt heute Abend in der Champions-League gegen Borussia Mönchengladbach. Laut Polizei hat sich der Vorfall heute Morgen gegen vier Uhr ereignet. Mehrere Feuerwerksbatterien wurden angezündet.

Mehrere schwarz gekleidete Unbekannte

Zeugen haben mehrere schwarz gekleidete Personen gesehen, die nach dem Abbrennen der Pyrotechnik mit Autos geflohen seien.

Im Zugangsbereich zum Hotel wurde einTransparent mit der Aufschrift " Ricordati Inter, things go better with Coke " sichergestellt. Außerdem lagen dort eine große Anzahl von leeren Cola-Dosen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Sprengstoffgesetz aufgenommen.

Das Büchsenwurfspiel

Das alles offenbar ein Verweis auf ein legendäres Fußballspiel vor gut 50 Jahren. 1971 besiegt die Borussia im Achtelfinale des Europapokals der Landesmeister Inter Mailand mit 7:1. Die Gladbacher bekamen diesen Sieg jedoch aberkannt, weil Inter-Stürmer Roberto Boninsegna im Spiel von einer Cola-Dose getroffen wurde, zu Boden sank und vom Feld getragen werden musste.

Gladbachs Spieler warfen dem damaligem Star-Stürmer Schauspielerei vor. Durch das 2:4 in Mailand und dem 0:0 im Wiederholungsspiel in Berlin am 1. Dezember 1971 schied Gladbach aus.

Borussia entschuldigt sich

Borussia Mönchengladbach hat sich am Dienstag beim Meeting mit der italienischen Delegation in aller Form für die Störung der nächtlichen Nachtruhe entschuldigt.