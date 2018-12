Entschärfung am Abend

Der 250-Kilogramm-Blindgänger soll am Montagabend um 20 Uhr entschärft werden. Die Fliegerbombe war am Freitag bei Sondierungsarbeiten auf einer Baustelle in der Mönchengladbacher Innenstadt entdeckt worden.

Hotline eingerichtet

Für Rückfragen von Anliegern hat die Stadtverwaltung eine Hotline eingerichtet. Sie ist erreichbar unter der Rufnummer 02161/25 54 321 am Samstag (08.12.2018) von 12 bis 15 Uhr und am Montag ab 8 Uhr.