Mönchengladbach: Buch nach 60 Jahren in Bibliothek zurück

Schriften von Engels ausgeliehen

Es geht um drei Schriften von Friedrich Engels, die aus dem Jahr 1883 stammen und damit noch zu Lebzeiten Engels gedruckt worden waren.

Die Schriften gehören zum Bestand einer früheren Volksvereinsbibliothek aus Mönchengladbach.

Noch viele Bücher vermisst

Jetzt kann die Stadtbibliothek den Titel von der langen Liste der vermissten Bücher streichen. Insgesamt werden 854 Bücher seit Kriegsende vermisst.

" Als der Volksverein 1933 von den Nazis verboten wurde, konnten die entliehenen Bücher wohl nicht mehr zurückgegeben werden. Einige Monographien sind auch bei der kriegsbedingten Teilauslagerung der VVB verloren gegangen ", meint Guido Weyer, Leiter Fachbereich Bibliothek und Archiv.