Totes Baby: Polizei will mit Plakaten fahnden

Die Ermittler wollen rund um den Fundort der Babyleiche im Volksgarten Plakate in verschiedenen Sprachen aufhängen sowie Handzettel verteilen. Darauf ist die auffällige Plastiktasche zu sehen, in der das kleine Mädchen verstaut war, bevor es in einen Mülleimer gesteckt wurde. Die Plakate und Handzettel seien derzeit in Vorbereitung und sollen schnellstmöglich aufgehängt werden, so eine Polizeisprecherin auf WDR -Anfrage.

Die Babyleiche war am Montag von einer Passantin entdeckt worden. Die Identität des Mädchens ist nach wie vor nicht bekannt. Auch die Suche nach der Mutter war bisher erfolglos. Die Obduktion hatte am Dienstag ergeben, dass das Neugeborene lebend zur Welt gekommen und später an Gewalteinwirkungen gestorben ist.

Plakate sollen helfen, mehr Zeugenhinweise zu erhalten

Bisher hat die Polizei Mönchengladbach zwar schon erste Hinweise erhalten. Von den Plakaten und Handzetteln erhofft sich die Mordkommission jetzt weitere Meldungen von Zeugen.

Die Plastiktasche kann von einem Mann oder einer Frau in den Mülleimer gelegt worden sei, so ein Polizeisprecher. Sie sei in der Vergangenheit vermutlich zum Einkaufen in einer Supermarkt-Filiale an der Straße Reyerhütte benutzt worden - nur wenige Meter vom Leichenfundort entfernt.

Über das Thema berichten wir in der "Lokalzeit aus Düsseldorf" um 19.30 Uhr im WDR-Fernsehen.