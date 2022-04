Getötetes Baby in Mönchengladbach: Polizei nimmt DNA-Proben

Am Tatort hat die Polizei DNA-Spuren sichergestellt und nimmt nun im Umkreis des Fundorts an der Carl-Diem-Straße/Ecke Ackerstraße auf freiwilliger Basis Vergleichsproben von dort lebenden Frauen.

Per Ausschlussverfahren hoffe man, die Herkunft des Babys aufklären zu können, so die Polizei am Freitag. Man bedanke sich bei allen Teilnehmerinnen der Reihenuntersuchung dafür, dass sie die Ermittlungen unterstützen.

Polizei fahndet nach Mutter des toten Kindes

Die Leiche des kleinen Mädchens, dass die Ermittler "Rabea" genannt haben, war Ende März in einer Einkaufstüte in einem Mülleimer am Mönchengladbacher Volksgarten gefunden worden. Wie die Obduktion ergab, soll das Kind lebendig zur Welt gekommen und dann an den Folgen von Gewalteinwirkung gestorben sein. Daher ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Tötung.

Bislang hatte die Polizei unter anderem mit Flyern und Plakaten in mehreren Sprachen nach der Mutter und möglichen Zeugen gesucht. Auch wurden Fotos von der Einkaufstasche veröffentlicht, in der die Babyleiche lag. Am Fundort stellten die Ermittler außerdem einen Schaukasten und einen anonymen Briefkasten für Hinweise auf.