Mögliche Entführung in Köln-Niehl?

Die Informationen der Kölner Staatsanwaltschaft wirken verstörend. Die wenigen Zeilen beschreiben einen offenbar außergewöhnlichen Kriminalfall. Am Freitagnachmittag, dem 13. Oktober, sei eine 51 Jahre alte Frau in ihrer Praxis überwältigt und gegen ihren Willen in eine Wohnung im Stadtteil Niehl gebracht und dort festgehalten worden. Der Ehemann der Geschädigten, so die Staatsanwaltschaft weiter, hatte die Frau am Freitagabend als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht von der Arbeit nach Hause kam.

Mögliche Entführer sitzen in Untersuchungshaft

Was in der Zeit bis zum Samstag Mittag passierte, ist unklar. Zu diesem Zeitpunkt ließen die beiden Männer die 51-Jährige wieder frei. Sie alarmierte die Polizei, die die beiden Beschuldigten in der Wohnung in Niehl festnehmen konnte.

Die Männer sind 39 und 54 Jahre alt. Beide sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft, den Haftbefehl dazu erließ das Amtsgericht bereits am Sonntag. Mehr Angaben will die Staatsanwaltschaft aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht machen.

