Anruf wird nach Duisburg weitergeleitet

Anrufer, die die Kölner Rettungsleitstelle unter der 112 anrufen, aber keinen Rettungswagen und Einweisung ins Krankenhaus brauchen, können nun direkt zum ärztlichen Notdienst weiterverbunden werden - direkt an die Arztrufzentrale in Duisburg. Die war bisher unter der 116 117 hauptsächlich abends, nachts und am Wochenende erreichbar. Jetzt sitzen hier rund um die Uhr Mitarbeiter, die Patienten die richtigen Ansprechpartner vermitteln. Der koordiniert dann die weitere Behandlung.