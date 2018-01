Pilotprojekt zur Mitbestimmung von Flüchtlingen startet in Bonn

"Wir glauben, dass es eine ganz wichtige Initiative ist, dass gerade Menschen, die aus Ländern kommen, wo sie keine Demokratieerfahrung haben, hier so etwas im kleinen lernen können. Es ist ein spannendes Experiment und wir werden das fachlich sehr eng begleiten und ich erhoffe mir einen wichtigen Impuls dafür, dass die Flüchtlinge dann auch hier Teil der Gesellschaft werden können."

Demokratie soll friedliche Konfliktlösungen anbieten

Organisiert wird das Projekt von der Otto-Benecke-Stiftung. Die Idee hatte der Bonner Pfarrer Wolfgang Picken. Er ist mit seiner Gemeinde selbst aktiv in der Flüchtlingshilfe. Er hofft über diese Aufwertung den Geflüchteten Demokratie näher zu bringen. Oft gäbe es gewalttätige Auseinandersetzungen in den Flüchtlingseinrichtungen, weil die Bewohner nicht wüssten, wie sie ihre Konflikte anders lösen können. Auch dafür soll das Projekt Lösungen anbieten, so Picken.

Joachim Stamp bezeichnet das Projekt als ersten wichtigen Schritt

"Wir stellen ja fest, dass gerade die Geflüchteten großenteils aus Ländern kommen, die keine demokratische Strukturen haben. In denen es nicht normal ist, kontrovers miteinander zu diskutieren. Ich glaube, das wird der Nutzen sein, gut miteinander ins Gespräch zu kommen, auch untereinander, statt möglicherweise auch zu Gewalt zu greifen und sich so in eine Gesellschaft übungsweise einzubringen, die von Mitbestimmung und Partizipation lebt."

Das Projekt soll in Bonn erstmal zwei Jahre laufen. Den Großteil der Kosten von mehr als 300.000 Euro trägt der Bund. Wenn es erfolgreich verläuft, soll es auf weitere Kommunen ausgeweitet werden.