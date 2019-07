WDR: Wie geht es Ihnen, Frau Würz?

Verena Würz: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich eigentlich selber noch gar nicht so richtig. Heute Morgen das erste Mal wieder Zuhause aufzuwachen, war ein sehr merkwürdiges Gefühl. Im Bett zu liegen und darüber nachzudenken, was gerade passiert ist. Das ist sehr belastend. Auf jeden Fall sind meine engsten Freunde und meine Familie froh und erleichtert, dass ich wieder da bin. Es war ja gar nicht so klar, dass ich aus Italien wirklich ausreisen durfte. Aber das Schiff und die Crew vermisse ich schon sehr.

WDR: Sprechen wir über Ihren Einsatz auf der "Sea-Watch 3": Sie haben 53 Flüchtlinge aus Libyen aus akuter Seenot im Mittelmeer gerettet. Wie geht es den Menschen jetzt?

Würz: Den Menschen geht es den Umständen entsprechend gut. Sie sind in einem so genannten Hot-Spot auf Lampedusa untergebracht worden. Sie sind sehr glücklich, dass sich ihre Situation jetzt so stark gebessert hat. Sie genießen das sehr, wieder an Land zu sein – vor allem nach der Extremsituation bei uns an Bord in Sicherheit zu sein. Jetzt stabilisieren sie sich gerade und sind im Erholungsprozess.